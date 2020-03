Caen. Sandwich calzone à la Buona Tavola !

Depuis le début du mois de février, La Buona Tavola a lancé le fameux sandwich-calzone à emporter dans son épicerie située juste en face du restaurant au niveau de la place Saint-Sauveur. "C'est rapide et facile à manger. Ce sandwich est déclinable en 4 fromages, végétarien et classique", explique Karim Mauger, co-propriétaire de la Buona Tavola. "Il est déjà possible de prendre à emporter l'ensemble du menu du restaurant : pasta box, risotto, lasagnes et bientôt des salades bowl", annonce Karim.