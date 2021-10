Sécheresse dans le Calvados !

La situation de vigilance sécheresse est atteinte. La population est ainsi invitée à limiter sa consommation d’eau. Exemple : restreindre les usages non prioritaires de l’eau comme pour nettoyage sa voiture ou des extérieurs de sa maison. Pour les communes situées dans le bassin-versant de la Touques, l'arrêté impose des limitations, par exemple, sur les prélèvements pour remplissages des plans d’eau et gabions ou encore la création de plans d'eau. Dans le bassin de la Touques, les débits correspondent aux années les plus sèches observées depuis 5-10 ans.