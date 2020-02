Bolbec. "Rendre à Bolbec la grandeur d'antan"

Malgré son jeune âge - 25 ans - il se présente cette année pour la deuxième fois aux municipales de Bolbec. Après avoir recueilli 8 % des voix lors du 1er tour en 2014 avec une liste Union de la droite, Douglas Potier, conseiller municipal depuis six ans, aborde ce scrutin avec une équipe "sans étiquette politique" (c'est un ancien adhérent des Républicains). "Nous sommes en mesure de l'emporter et de rendre à Bolbec la grandeur d'antan. L'image de notre ville est constamment dégradée", ajoute celui qui est au quotidien conseiller parlementaire au Sénat. Concernant les inondations à répétition affectant Bolbec, le candidat à la mairie propose des mesures qui ciblent "à la fois la source de ces inondations et leurs conséquences".

Dans le programme de Douglas Potier, figurent plusieurs grands axes. Il a pour objectif de créer une police municipale "réelle, solide et forte, pour pouvoir assurer la tranquillité de tous les quartiers". Il a aussi la volonté, avec son équipe, de sauver le patrimoine bolbécais, de rénover notamment la chapelle Sainte-Anne, "qui tombe en ruine. Je suis également opposé à la construction, sur le quartier de Fontaine-Martel, d'une mosquée clandestine (les autres candidats aux municipales ne parlent pas de mosquée, mais d'une maison cultuelle ou culturelle, NDLR)."

