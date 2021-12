Musique. Coldplay présente son nouveau clip : Champion of the world

Coldplay défend son dernier album, Everyday life, depuis sa sortie en novembre dernier. Après Orphans, un nouvel extrait que le public peut découvrir vient d'être dévoilé par le groupe britannique, Champion of the world.

Dans ce clip, Chris Martin retombe en enfance et on le suit successivement dans la cour de l'école, à table avec ses parents pour le diner, mais aussi dans sa chambre, habillé de son pyjama et utilisant un vieil appareil à diapositives.

On retrouve la patte entraînante de Coldplay qui devrait booster les ventes de Everyday life, qui stagnent sous la barre des 90 000 exemplaires alors que leur précédent opus s'était écoulé à plus de 300 000 exemplaires.