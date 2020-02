Rouen. Food trucks : un appel à candidatures pour les quais bas de la rive gauche

Après La cabane à Mijo, à l'été 2019, la Ville, le port et la Métropole ont lancé un nouvel appel à candidatures pour installer des food trucks sur les quais bas de la rive gauche, à Rouen. Cette fois, deux emplacements sont proposés : l'un de 200 m2 au pied du pont Boieldieu et l'autre de 130 m2 à proximité du pont Jeanne-d'Arc.

Un accord renouvelable

Le but est d'apporter de l'animation et une offre de restauration supplémentaire sur la rive gauche. Une nouveauté pour les candidats : ils pourront demander à renouveler l'opération plusieurs années de suite, jusqu'à trois fois maximum, à chaque fois du 15 mai au 30 septembre.

En échange de l'espace mis à leur disposition, qu'ils doivent aménager, gérer et entretenir par leurs propres moyens, les candidats s'engagent à respecter toute une série de clauses, dont la plus importante s'assure qu'il s'agit de vendre "des produits alimentaires salés et/ou sucrés adaptés à une activité de food truck, type snacking/finger food, et des boissons chaudes et/ou froides." Les candidatures doivent être déposées avant le vendredi 20 mars.