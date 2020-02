Seine-Maritime. La box de Rouen, une déclaration d'amour à la ville

"La box, c'est une excuse pour dire je t'aime à Rouen", explique Valérie Duclos, l'une des créatrices de la box de Rouen. Cette journaliste culinaire a lancé ce concept avec Ingrid Degremont, créatrice de La Demoiselle Gridou, pour mettre en avant les talents et les bons côtés de la ville. Le principe : une petite boîte noire, "qui ressemble à une boîte de pâtisserie, parce qu'on veut qu'elle soit gourmande", et qui peut rassembler une sélection d'événements culturels, de créations artistiques ou culinaires, que les deux femmes auront sélectionnées. Le principe est de respecter les saisons, avec quatre numéros de la box qui sortiront dans l'année. Pour celle d'hiver, disponible en ce moment, elles ont fait appel au Cacaotier qui a produit une création à l'effigie du Gros-Horloge. La maison Guéret participe également, avec une réduction chez Blotti. Côté créatrices, les deux femmes ont mis en avant La Demoiselle Gridou, avec une paire de boucles d'oreilles, ou Jeanne a dit, qui, dans la box, propose une pochette. L'aspect culture et patrimoine n'est pas oublié grâce à des partenariats avec les musées rouennais ou l'office de tourisme. "On voudrait vous emmener découvrir, mettre en lumière les capacités de la ville", décrit, enthousiaste, Valérie Duclos. Ainsi, il est proposé des invitations pour des expositions, en l'occurrence, l'exposition du moment du musée des Beaux-Arts. Des parcours dans la ville sont aussi suggérés avec pour cette fois Rouen médiévale et tendance dans un petit guide.

Une box saisonnière

Quatre numéros sortiront donc dans l'année pour correspondre à la saison. "C'est aussi une démarche écoresponsable, explique l'initiatrice du projet. Par exemple pour moi, le sucre de pomme, c'est un produit d'automne." De quoi aussi rester au goût du jour sur les expos du moment. La box de Rouen est disponible par correspondance ou à l'office de tourisme, à la Cabine, à l'hôtel de Dieppe ou au Comptoir. Le duo utilise aussi Facebook et Instagram pour mettre en avant "des bons plans ou des interviews de nos invités en trois questions".

Six ou sept invités seront présents dans chacune des box, la prochaine étant prévue au mois d'avril. De l'information positive dans la ville "aux cent clochers et aux mille talents", explique la journaliste, qui a le sens de la formule. La boîte en elle-même n'est pas encore tout à fait locale, mais made in France. L'occasion de passer un appel pour Valérie Duclos.

"On n'a pas encore trouvé un prestataire local, mais si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas à nous contacter ! Parce que, sans faire de chauvinisme exacerbé, j'aimerai bien trouver un prestataire local."