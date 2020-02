Municipales. Joaquim Pueyo a dévoilé sa liste "Ensemble Alençon 2020" et ses 50 propositions

À Alençon, le dimanche après-midi 23 février, le député Joaquim Pueyo a présenté sa liste et son programme, dans le cadre des élections municipales des 15 et 22 mars.

Joaquim Pueyo a débuté sa présentation par une énumération, entrée de ville par entrée de ville, des réalisations faites depuis 2008 lorsqu'il était maire. En venant du Mans : l'immeuble Pôle emploi, la salle de la Paix à Perseigne, la médiathèque… en venant de Paris : la zone de Valframbert, le parking du stade Jacques-Fould, la rénovation urbaine de Courteille, l'école du Point-du jour, la gare SNCF… et ainsi de suite, pour bien appuyer sur le fait que beaucoup de ce qui est encore inauguré aujourd'hui a été initié alors qu'il était le 1er magistrat de la ville.

"On ne part pas d'une page blanche", a-t-il expliqué avant de présenter son programme, en cinq axes et 50 propositions, "un projet élaboré par plusieurs centaines de personnes", selon le candidat qui a précisé : "c'est le temps des habitants au cœur de notre action", avant d'énumérer le soutien à l'activité économique avec la création d'un centre d'affaires et dans le centre-ville la préemption de locaux. La création d'une agence immobilière sociale, "pour mieux accompagner les habitants". La promotion du tourisme en continuant l'aménagement du château "débuté en 2010", insiste le candidat qui veut une "boucle touristique entre sanctuaire, centre-ville et château" et l'aménagement d'une aire de camping boulevard de la République. C'est aussi un nouveau complexe d'activités sportives de haut niveau, un complexe de foot indoor, un espace dédié aux cultures urbaines, un nouveau théâtre et le réaménagement de la place Foch. C'est encore un espace mémoriel "de l'époque ducale à la Libération, et de la dentelle à Moulinex", et la création d'un festival du jeune public et d'un vrai grand carnaval, mais aussi une base nautique près de l'ex-site Moulinex et des guinguettes en bord de Sarthe. C'est aussi une dose de vert, avec le renforcement des modes doux piétons/vélo/électrique et la gratuité des transports publics pour les collégiens/lycéens, de "nouvelles surfaces natures" avec la mise en place de jardins éphémères. Le candidat espère, à terme, 100 % de menus bio dans les restaurants collectifs de la CUA.

Ciblant ses concurrents, Joaquim Pueyo a expliqué que "les gens qui constituent sa liste sont là : parce qu'ils aiment cette ville, pas par ambition personnelle". Et concernant les promesses de baisses d'impôts renchéries par beaucoup d'autres listes, Joaquim Pueyo propose "une conférence annuelle" pour faire le point de la situation financière et de la réalité des possibilités, ou pas, de baisse.

