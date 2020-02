Fécamp. Solidarité : une boutique sauvée grâce aux dons

Marie-José Coppin et son compagnon, Philippe Pottier, à la tête de la boutique Au Temple de la Laine à Fécamp vont mieux depuis novembre 2019 et la fin des travaux dans la rue piétonne. Le chiffre d'affaires de leur commerce aussi. "Nous nous sommes installés ici en 2014, sans l'aide des banques. Elles n'ont pas voulu nous suivre. Heureusement, on a travaillé tout de suite, mais au bout d'un moment, on a mangé la trésorerie car on a dû refaire le système informatique, la peinture à l'extérieur…" Comme ce commerce est saisonnier, il travaille très bien l'hiver, mais c'est plus compliqué l'été, aussi a-t-il été placé en redressement judiciaire. "Le placement en redressement judiciaire a été accepté car l'affaire est viable." Mais l'histoire est loin d'être finie. "Quand on a commencé à rembourser ce qu'on devait, les travaux dans la rue piétonne ont commencé, ce qui a engendré une baisse de fréquentation, et donc de notre chiffre d'affaires : moins 50 %." C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais, un élan de générosité s'est créé, avec bonheur.

Au temple de la laine s'est remis à flot. "On tient à remercier tous les clients qui nous ont soutenus. On a eu également beaucoup de témoignages de sympathie et des dons, qui nous permettent d'être encore là."