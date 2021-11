La Glacerie. Créacity : le salon du jeu de construction

Durant deux jours, les petits et grands vont se régaler à Créacity. Dans une même salle, vous retrouverez une exposition de Lego et Playmobil, où des passionnés auront créé des dioramas (reproductions ou créations de scènes à grande échelle). Star Wars sera, par exemple, mis en avant. Les amateurs ne seront pas en reste, car des espaces de jeux seront ouverts, pour vous amuser avec des briques en plastique ou en bois. Il y aura aussi un atelier Lego Technic et un espace pour les plus petits (moins de 6 ans).

La technologie s'invitera également dans le salon, comme nous l'explique Aurélie Eve, l'une des organisatrices :

impression 3D Impossible de lire le son.

L'impression 3D vous permettra de personnaliser votre expérience de construction, à découvrir au salon.

L'entrée au salon est gratuite pour les moins de 2 ans, à 2 € pour les plus âgés. À noter une exception le dimanche 1er mars : pour la fête des grands-mères, l'entrée sera offerte aux mamies qui viennent accompagnés de leur(s) petit(s)-enfant(s) !

Retrouvez les informations sur ce salon sur Facebook. Un jeu concours est actuellement mis en place sur le réseau social : trouvez dans quel lieu se cache un Lego pris en photo et remportez de nombreux cadeaux à récupérer au salon. Le tirage au sort pour désigner les gagnants aura lieu le vendredi 28 février.

Rendez-vous au salon Créacity le samedi 29 février, de 10 heures à 19 heures et le dimanche 1er mars, de 10 heures à 18 heures, à la salle André Picquenot du complexe de la Saillanderie à La Glacerie, restauration sur place.

Voici l'interview complète d'Aurélie Eve :