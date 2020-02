Caen. Un festival pour découvrir la 4DX

Au cinéma Pathé des Rives de l'Orne à Caen, il existe une salle où les sièges sont noirs… et surtout dynamiques ! La technologie 4DX qui les équipe permet aux spectateurs de vivre le film avec leurs cinq sens. Vibrations et mouvement pour simuler la vitesse, air et eau pour le vent, la pluie et même la neige ! Jusqu'au 3 mars, un tarif spécial à 8 € (2 € avec le Cinépass) permet de redécouvrir des films en 4DX : Jumanji : next level, Spider-Man : Far from home ; Suicide Squad et Fast & Furious : Hobbs & Shaw.