Seine-Maritime. Plus d'accidents sur les routes en 2019 mais moins de morts

Le bilan de la sécurité routière est satisfaisant, avec une forte diminution du nombre de tués dans le département (-24 % sur un an). "C'est un nouveau record à la baisse", indique le préfet de la Seine-Maritime, alors que la tendance nationale est à une légère hausse par rapport à 2018. La vitesse excessive et la consommation d'alcool ou de stupéfiants sont en cause dans les accidents mortels. En revanche, plus largement, le nombre d'accidents est en hausse de 4,6 % sur un an, comme le nombre de blessés (+ 4 %).

Prévention et répression

Plusieurs facteurs expliquent cette baisse, selon Pierre-André Durand : "Les actions de prévention, l'éducation, la répression, puisque la peur du gendarme reste efficace". La baisse de la vitesse à 80 km/h sur les routes départementales a aussi permis de diminuer les accidents mortels sur ces axes. Si les radars fixes ont été la cible de vandalisme, notamment lors du mouvement des Gilets jaunes, le préfet rappelle qu'il y a "des radars dans des voitures qui circulent et qui relèvent des infractions".