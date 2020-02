Musique. Camila Cabello se la joue actrice des années 50 dans son nouveau clip

Pour son nouveau clip, My oh my, la chanteuse a décidé de se plonger dans les années 50, avec un clip tourné en noir et blanc, dans lequel elle interprète une actrice de film muet qui veut évoluer dans le monde du cinéma. Elle demande a ses producteurs d'avoir un premier rôle, et de non pas rester cantonnée à être la demoiselle en détresse qu'il faut secourir. Demande évidemment refusée par la production. C'est alors qu'elle décide de tout donner, pour en arriver à ses fins.