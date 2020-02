Le Havre. Le dealer, père de famille, écoule plus de 24 kilos de cannabis en six mois

Dimanche 16 février dans la soirée, la Brigade anti-criminalité (BAC) contrôle un homme sortant d'un hall d'immeuble, rue René Baheux au Havre (Seine-Maritime). Il a sur lui 25 grammes de cannabis. Les policiers décident de fouiller les parties communes. À l'intérieur se trouvent deux hommes qui n'ont pas repéré les forces de l'ordre. Ils s'échangent drogue et argent. Les trois individus sont placés en garde à vue. Il s'agit de deux consommateurs (18 et 34 ans) et du dealer (38 ans). Ce dernier se dit inquiet. Sa fille de 9 ans est restée toute seule chez lui. La BAC se rend sur place et confie la fillette à de la famille. Mais les policiers repèrent une forte odeur de cannabis sortant de l'appartement. Le logement est perquisitionné le lundi matin. Ils vont retrouver 600 grammes de résine de cannabis et 4 000 euros en liquide.

Le dealer a reconnu vendre de la drogue depuis janvier 2017, une plaquette par mois. Il aurait augmenté la cadence en juillet 2019. L'homme a avoué avoir écoulé 24 kilos de cannabis, soit l'équivalent de 48 à 72 000 euros.