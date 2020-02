Football. Des fuites sur le nouveau maillot de l'équipe de France ?

Les nouvelles compétitions appellent souvent de nouveaux maillots de la part des équipementiers nationaux. L'Euro 2020 se tiendra du 12 juin au 12 juillet, dans douze villes de douze pays d'Europe. À cette occasion, l'équipe de France arborera un nouveau maillot, qui sera porté pour la première fois le vendredi 27 mars prochain, en match amical contre l'Ukraine.

Kylian Mbappé a participé, il y a quelques jours, à un shooting photo avec ce nouveau maillot, qui devrait donc être dévoilé prochainement, mais des détails ont déjà fait l'objet de fuites. Il devrait ressembler fortement au maillot de l'équipe championne du monde en 1998, qui s'inspirait déjà lui-même du maillot de l'Euro 1984.

La dominance resterait bleu foncé comme actuellement, avec la fameuse grosse bande rouge au niveau des pectoraux et plusieurs fines bandes blanches parallèles. Il y aura, bien sûr, les deux étoiles remportées en 1998 et en 2018.

Voilà un aperçu, sans être la version définitive :

⚠🇫🇷 UPDATE - LEAKED: Nike France Euro 2020 Home Kit Design to Be Inspired by 1998 Kit? https://t.co/bC6tobhsjY