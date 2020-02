Rouen. Fêtez les vacances au Panorama XXL [Publireportage]

Pour les vacances de février, le Panorama XXL offre une programmation familiale à Rouen. Les petits écoliers vont pouvoir se cultiver, explorer le Titanic, et se divertir en plongeant dans la Belle-Epoque.

Visite guidée le grand tour

Un médiateur vous accompagne et vous donne toutes les clés pour apprécier l'œuvre et les détails de l'épave du Titanic couché au fond de l'océan atlantique depuis plus de 100 ans. La visite débute par une exposition qui souligne les ambitions prodigieuses de la construction du Titanic et de la révolution industrielle. Elle se poursuit dans le panorama par un temps de découverte et d'observation. En suscitant l'échange avec les visiteurs, le médiateur décrit les détails de la fresque ainsi que les conditions du naufrage et ses conséquences.

Tarif : Droit d'entrée + 4 €. Sans réservation.

A 14h30, tous les jours. A 15h30, créneau supplémentaire les samedis et dimanches

Jeu en famille- PANOPOLY

Venez jouer en famille au " Panopoly " ! A la manière du célèbre monopoly, venez vous affronter autour d'un plateau de jeu avec de nombreux défis ludiques à relever : mimes, dessins, sculptures, quizz… Le point commun de tous ces défis est la Belle-Epoque, qui a vu naître le célèbre Titanic.

Atelier : 4 € par personne. Sans réservation.

A 16h, tous les jours (sauf le 23/02 – jour de Carnaval)

Mini-explorateur de 3 à 6 ans - Une activité dédiée aux tout-petits !

" Mais où se trouve le trésor du Titanic ? ". Dans un décor de banquise, un phoque et un pingouin racontent dans un discours ludique et adapté l'histoire d'un trésor fabuleux englouti dans l'océan après le naufrage du Titanic. Les enfants découvrent ensuite la toile sur le Titanic et partent à la recherche de ce fameux trésor. Au cours d'un parcours sensoriel et tactile, ils rassemblent les merveilleux objets du capitaine du légendaire paquebot.

Tarif unique pour toute la famille : 4 € par personne, Sans réservation

A 10h30 et 11h30 – tous les week-end des vacances (15,16, 22, 23, 29/02 et 1er/03)

" Défis & vous " - Parcours de jeux et d'énigmes en équipes

En famille ou entre amis. Jeunes et moins jeunes sont invités à résoudre en équipes une enquête autour du naufrage du Titanic. L'écoute, la coopération, le sens de l'observation et de la déduction sont des atouts pour venir à bout des énigmes et des casse-têtes du parcours. Le " défis et vous " est une manière originale et ludique de découvrir le panorama sur ce paquebot légendaire !

Tarif : 6,5 € + 4 € par personne

A partir de 10 personnes, dès 12 ans. Sur réservation uniquement

L'EVENEMENT – le Carnaval fait son cinéma

Cette nouvelle édition du Carnaval au Panorama XXL est placée sous le signe du cinéma. Durant tout l'après-midi, chaque enfant peut se mettre dans la peau de son personnage préféré grâce à des ateliers confections de masques et maquillage. Un cuisinier va aussi leur apprendre à préparer un goûter aux couleurs de leur super-héros favori. Pour la touche déco, ils vont pouvoir fabriquer une lanterne à l'effigie d'un film culte. Et pour immortaliser le moment, le photocall hollywoodien est prévu!

Dimanche 23 février, de 14h à 18h, animations gratuites

Entrée gratuite pour Titanic, pour les enfants déguisés

#fillthebottlechallenge !

Pour le carnaval, comme chaque dernier dimanche de chaque mois, le Panorama XXL propose de participer au #fillthebottlechallenge ! Le principe est simple : remplissez une bouteille de mégots ramassés dans la rue et visitez immédiatement et gratuitement “Titanic, les promesses de la modernité”. Les mégots seront ensuite envoyés en recyclage.