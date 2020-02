Rouen. Avec Tilt vintage, le vintage a sa boutique

Depuis plus de huit ans, Jonathan Sabban, dirigeant de Tilt vintage, sélectionne des articles des années 60 à 90, chinés en particulier en Italie pour les vêtements femmes et aux États-Unis pour les hommes. Après plusieurs boutiques ouvertes en France et un test au Printemps à Rouen, cette boutique vient d'ouvrir au 16 rue Saint-Lô. Raphaëlle Grosjean, accueille et conseille les clients, et précise : "Le vintage est, pour nous, un gage de qualité et d'originalité, nous proposons chaque jour des articles uniques, en parfait état et à des prix très abordables."