Cherbourg-en-Cotentin. Jellyfish s'apprête à élever 2 000 méduses pour un aquarium géant dans un hôtel à Dubaï

Il est l'un des seuls au monde à élever des méduses. Biologiste de métier, Matthieu Boizumault a monté l'entreprise Jellyfish en 2012, à Cherbourg-en-Cotentin. Il travaille avec les aquariums publics, les particuliers et les établissements les plus prestigieux : hôtels et restaurants du monde entier à la recherche d'un décor exotique…

Il a récemment répondu à un appel d'offres d'un hôtel à Dubaï qui devrait ouvrir en juillet…

En quoi consiste cet appel d'offres ?

The Royal Atlantis Resort & Residences [situé à Palm Islands] à Dubaï, contiendra cinq aquariums gigantesques, dont un dédié uniquement aux méduses (entre 2 000 et 3 000 Aurelia), soit l'un des plus gros au monde. Je vais sans doute récupérer l'appel d'offres, j'attends une réponse d'ici deux semaines.

Quelle est la particularité de ces méduses ?

En français, la méduse Aurélie est la plus commune, sa durée de vie moyenne est de huit mois. On les trouve partout sauf dans les deux pôles. C'est la plus courante en aquarium car elle prend bien la lumière, donc en installant des spots de couleur, c'est assez joli.

Avez-vous déjà élevé autant de méduses ?

Oui, pendant cinq ans, nous avons travaillé avec la marque d'horlogerie suisse Breitling. Nous installions le plus gros aquarium privé du monde sur leur stand lors du salon international de l'horlogerie Baselworld. Sur une semaine, il fallait leur fournir entre 500 et 2 000 méduses en fonction des espèces.

Combien d'espèces existe-t-il dans le monde ?

On en dénombre entre 1 500 et 1 800, sachant qu'il y en a sûrement beaucoup que l'on ne connaît pas. À Jellyfish, nous en élevons entre 15 et 20 espèces en fonction des périodes de l'année.

Y a-t-il beaucoup de méduses à s'échouer sur les plages du Cotentin ?

Comment s'annonce l'année 2020 ?

Nous avons des projets en cours à Marseille, Bayonne ou Nantes… Notre objectif est de fabriquer davantage de bacs d'aquariums sur mesure pour les lieux haut de gamme.