Cherbourg-en-Cotentin. Syndicats, partis et ONG mobilisés contre l'arrivée du Bahri Yanbu

Après un rassemblement à 10 h 30 ce jeudi 6 février, qui a mobilisé 750 personnes selon la police et 1 200 selon les syndicats, les militants ont dénoncé à la mi-journée devant la Cité de la mer à Cherbourg la venue du cargo saoudien Bahri Yanbu, suspecté par plusieurs ONG de charger des armes à destination de l'Arabie Saoudite, et donc, utilisées dans la guerre au Yémen. Alors que le navire devrait arriver vers 16 heures, syndicats (CGT, FSU, Solidaires, CNT, MNL 50), partis politiques (PCF, PS, France Insoumise, EELV, Génération.s), associations et ONG (Mouvement de la Paix, AFPS, Stopfuelingwar, ∂ser, Attac, Acat, Amnesty International, Itinérances, Nah'Hague) appellent à un nouveau rassemblement à 18 h 30 à la Cité de la mer.