Insolite. Le garde du corps de l'ex-Premier ministre britannique crée la panique

L'AFP nous apprend que le garde du corps de David Cameron, ex-Premier ministre britannique (2010 à 2016), a été licencié pour faute grave. Dans un vol entre New York et Londres, le garde du corps s'est rendu aux toilettes et il y a oublié quelque chose…

L'homme a tout simplement laissé son arme de service à côté du lavabo ! Il a fallu rassurer les passagers et leur expliquer qu'un garde du corps d'une personnalité de ce niveau était autorisé à garder son pistolet dans l'avion. Comme si cela ne suffisait pas, pour couronner le tout, le garde du corps avait aussi laissé son passeport et surtout celui de David Cameron dans ces mêmes toilettes…

Une belle boulette !