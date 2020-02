Normandie. La clinique privée Mathilde rejoint le groupe Vivalto

Le groupe Vivalto santé renforce sa présence dans le milieu médical privé à Rouen. Déjà propriétaire de la clinique Saint-Antoine à Bois-Guillaume, de la clinique de l'Europe et du centre Méridienne à Rouen, il a acquis, le mardi 28 janvier, le groupe Mathilde médical développement. Ce dernier rassemble la clinique Mathilde à Rouen, la clinique Bergouignan à Évreux et deux centres de radiothérapie à Évreux et Melun.

Une acquisition validée

Dans un communiqué, le groupe Vivalto santé explique poursuivre "la construction d'un projet médical de territoire structurant, et offre ainsi une expertise complète et de haute qualité aux habitants de toute la région normande". Cette acquisition a été validée par l'Autorité de la concurrence le 20 décembre 2019.

"L'Autorité a écarté tout risque d'atteinte à la concurrence par le biais d'effets horizontaux sur les marchés de l'offre de soins et de diagnostics hospitaliers", est-il indiqué dans cette décision. La clinique Mathilde regroupe 108 praticiens et 430 salariés pour de nombreuses spécialités médicales et chirurgicales.