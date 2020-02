Rouen. Les soldes n'ont plus vraiment la cote

Pas de bousculades, pas de files d'attente devant les magasins du centre de Rouen pour ces soldes d'hiver, qui prennent fin le mardi 4 février. Mais les commerçants notent tout de même une fréquentation plus intéressante qu'en 2019. "On a fait des très gros samedis. En même temps, l'année dernière, il y avait les Gilets jaunes", note Virginie Coquin chez Oliver Grant.

Le passage à quatre semaines plébiscité

Nouveauté cette année, la période de ces soldes ne s'étendaient plus que sur quatre semaines, contre six auparavant. Un changement qui a été plutôt bien accueilli par les commerçants, qui pour beaucoup, ont proposé des rabais plus importants plus rapidement. "Sur décembre, il y a énormément de ventes privées, rappelle Brune Fresnel chez IKKS. Il y a assez de promos, il est temps de passer à autre chose." Même avis pour Christelle chez Kenzy, qui constate que "ça a été plutôt calme". "Il y a beaucoup de ventes privées et de promotions. Pour les clients, les soldes ne changent rien du tout." L'important pour les commerçants reste de pouvoir déstocker, ce qui semble avoir été fait. Place désormais à la collection d'été.