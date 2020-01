Caen. Insultes racistes : deux mois de plus en prison

Le 30 juin 2017, le surveillant en charge du quartier de semi-liberté à Caen constate que le prévenu, Jérémy Rousselin, n'est pas rentré à l'heure et lui téléphone pour savoir ce qu'il en est. Celui-ci, visiblement alcoolisé lui répond par une flopée d'injures à caractère raciste. Lorsqu'il arrive finalement à 21h30, il réitère ses insultes de façon encore plus virulente. Le procureur constate que "si le prévenu (déjà condamné plusieurs fois pour des faits de même nature) dit qu'il n'est pas raciste, ses propos eux, l'étaient et sont particulièrement graves" et requiert quatre mois de prison avec sursis et mise à l'épreuve. Le tribunal correctionnel de Caen l'a condamné le 29 janvier à deux mois ferme plus le versement à la victime de 800 euros pour préjudice moral.