Harfleur. Il trouve qu'elle roule trop lentement, il la roue de coups

Une agression brutale, le jeudi 30 janvier vers 17 h 15 : une jeune permis de 23 ans roule à Harfleur. Son allure est jugée trop lente par un automobiliste de 37 ans. Il lui fait plusieurs queues de poisson et profiter d'un arrêt à un feu pour l'agresser. Il va briser la vitre de la voiture, extraire la jeune fille et la rouer de coups. Elle est hospitalisée à l'hôpital Monod. Des témoins ont parlé d'une agression très violente. L'agresseur a été arrêté chez lui à Gonfreville-l'Orcher et placé en garde à vue.