Caen. Fragments distingué par le guide Michelin

S'il n'est pas (encore) étoilé, le restaurant Fragments, rue Lecornu à Caen, fait son entrée dans le guide Michelin 2020. Le célèbre guide rouge salue le travail de Clément Charlot, "un jeune chef normand et passionné qui propose une cuisine actuelle et créative, décomplexée, pleine de peps et de fraîcheur". Et de rappeler la démarche locale de l'établissement, qui s'approvisionne chez des producteurs du coin.