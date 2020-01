Calvados. Deux pizzaiolos au championnat de France de la pizza 

Deux pizzaiolos du Calvados ont été qualifiés pour le Championnat de France de la Pizza 2020 les dimanche 29, lundi 30 et mardi 31 mars au salon Parizza à Paris. Stanislas Champain, de Cabourg, et Ludovic Pierre, de Cagny, font partie des 150 participants venus de toute la France. Les candidats seront départagés à travers sept épreuves comme celles de la rapidité, de la pizza la plus large ou de la "pizza a due" qui unit en duo un pizzaïolo avec un chef. Nouveauté : l'épreuve de la pizza napolitaine.