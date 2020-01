Collaboration. Le Véritable Cherbourg x Saint James : un parapluie 100 % Manche

L'année 2020 démarre sous les meilleurs auspices pour Le Véritable Cherbourg qui, après avoir représenté son département lors de l'exposition "Fabriqué en France" à l'Élysée, a dévoilé le lundi 27 janvier un parapluie 100 % manchois bleu marine, brodé du logo Saint James. Le directeur de la manufacture cherbourgeoise Charles Yvon se réjouit de cette collaboration haut de gamme : "Nous partageons beaucoup de valeurs en commun, le made in France, et particulièrement le made in La Manche, puisque nous créons des emplois localement. Et puis, nos produits sont faits à la fois pour être élégants et pour résister à l'épreuve du temps. Un pull Saint James, ça passe des générations sans problème, comme un parapluie qui, après 30 ans, ne se démode pas. C'est pour cela que cette collaboration avec deux marques fortes a du sens." D'autres surprises devraient suivre courant 2020…

Le parapluie est en vente au prix de 175 euros dans une quarantaine de magasins Saint James, et bien sûr, directement au 22 quai Alexandre-III, à la boutique du Véritable Cherbourg et sur sa boutique en ligne.