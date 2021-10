Lisieux. Des agents parisiens des Finances publiques vont s'installer en 2021

Rapprocher l'administration des citoyens, tel est le but du gouvernement, en délocalisant des services de Finances publiques présents en Ile-de-France en province. Plus de 400 villes ont candidaté pour recevoir ces fonctionnaires et Lisieux fait partie des cinquante premières retenues, tout comme Dieppe en Seine-Maritime, Alençon dans l'Orne et Pont-Audemer dans l'Eure, en Normandie.

Dès l'année prochaine, plusieurs dizaines d'agents des Finances publiques et leurs familles viendront habiter dans la capitale du pays d'Auge. Une bonne nouvelle pour la ville, qui avait subi en 2003 la fermeture de la Banque de France, avec pour conséquence notamment la mutation des personnels à Caen.