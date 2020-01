Insolite. Un homme risque six ans de prison pour avoir essayé de ne pas se marier

Un Colombien quinquagénaire a finalement changé d'avis : il ne voulait plus se marier. Mais au lieu de simplement l'avouer à sa fiancée, il a tenté un stratagème illégal…

L'homme a demandé à ses amis de l'enlever en pleine rue. Ils ont foncé sur lui à moto avec des armes (factices ou réelles, l'histoire ne nous le dit pas) et l'ont emmené. Ses amis sont ensuite allés voir la police pour les prévenir de l'enlèvement. Les forces de l'ordre ont pris la menace au sérieux et ont dressé des barrages dans toute la ville et sur les routes d'accès.

Devant tant de remue-ménage à la police, les amis ont avoué avoir tout organisé et le fiancé indélicat a été retrouvé tranquillement chez un de ses complices. Ils ont raconté au commissaire avoir voulu cacher leur ami afin qu'il puisse manquer la cérémonie de mariage.

Un faux enlèvement et une fausse alerte à la police sont punis par la loi en Colombie : le journal local El Tiempo nous dévoile qu'ils seront jugés et qu'ils risquent six ans de prison. Dire qu'un simple non aurait suffi… Il ne l'oubliera pas de sitôt !