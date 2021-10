Alençon. Arrivée d'agents des finances délocalisés de Paris

Le secrétaire d'État Olivier Dussopt a téléphoné au maire d'Alençon ce mercredi 29 janvier dans la matinée pour lui annoncer que la ville avait été retenue pour accueillir l'un des services que le ministère des Finances va délocaliser à la campagne, dès 2021.

C'est le genre de nouvelles qui tombe bien, à six semaines du premier tour des élections municipales : Alençon, avec Lisieux (Calvados), Pont-Audemer (Eure), et Dieppe (Seine-Maritime) sont les quatre villes de Normandie qui vont accueillir des services des finances publiques, qui vont quitter Paris.

408 villes à travers tout le pays étaient candidates, 50 seulement ont été retenues. "C'est le résultat de plusieurs semaines de négociation avec le ministère à Paris, mais aussi avec les services des Finances publiques, ici dans l'Orne, et avec la Préfecture", explique le maire d'Alençon Emmanuel Darcissac. On ne sait pas encore quel service va arriver à Alençon, mais ce sont 35 à 50 agents parisiens des finances qui vont devenir Alençonnnais : "Avec femmes et enfants, ça va faire une centaine d'habitants en plus dans la ville, dès l'an prochain", se réjouit le maire.

La mairie va mettre en place une cellule d'accompagnement pour les accueillir : logement, inscriptions dans les écoles, etc.