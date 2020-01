Caen. Le Club Malherbe du mardi 28 janvier 2020 est disponible

Retrouvez le Club Malherbe du mardi 28 janvier 2020, après la défaite du SM Caen contre Ajaccio, défaite qui laisse les Rouge et Bleu à trois points de la zone de relégation. Caen doit-il regarder dans le rétro ? Deux matchs capitaux pour la course au maintien à venir et plein d'autres points d'analyse débattus par nos invités du jour : Johan "coach" Gallon et Julien Mahieu (So Foot) autour de Sylvain Letouzé

Écoutez l'émission Club Malherbe du 28 janvier ici.