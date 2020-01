Caen. Tarifs réduits pour le Marathon de la liberté jusqu'au 31 janvier

Il ne reste plus que quelques jours pour profiter de tarifs avantageux pour le Marathon de la liberté, événement qui réunit chaque année plus de 30 000 participants. Jusqu'au vendredi 31 janvier, l'épreuve du marathon est à 42 € au lieu de 54 €, le semi-marathon à 18 € au lieu de 25 € et enfin pour l'épreuve du 10 km, il faut compter 12 € au lieu de 16 €. L'édition 2020 du Marathon de la liberté se déroulera du 12 au 14 juin.