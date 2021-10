Théâtre de Caen : une nouvelle saison prometteuse

Différentes formes d’arts s’y rencontrent pour le plus grand plaisir d’un public connaisseur et fidèle. Rapide survol des spectacles attendus.

Opéra

Très attendue, Vénus et Adonis de John Blow est la nouvelle production créée au sein du théâtre. Sous la direction musicale de Bertrand Cuiller, les Musiciens du Paradis seront accompagnés de la Maîtrise de Caen pour trois représentations en octobre. Ces derniers accompagneront l’Ensemble Orchestre Régional de Basse-Normandie pour Trouble in Thaïti de Leonard Bernstein en novembre.

Concerts

Le livre IV des Madrigaux de Claudio Monteverdi sera interprété courant novembre par les Arts Florissants sous la direction de Paul Agneu. En mars, les notes de Beethoven et Mozart résonneront grâce à Camerata of Ireland. Ce même mois, la Nuit du jazz accueillera le John Scoffield Trio et le Flavio Boltro Quintet dans une ambiance terriblement suave.

Danse

Le ballet national Tchaïkovski de Perm, en Russie, fera se déployer les ailes du cygne de l’oeuvre monumentale et intemporelle du Lac des Cygnes en janvier.

Théâtre

En octobre, Richard III de Shakespeare se verra parodié dans Les Trois Richard de Dan Jemmett. Côté oeuvres cultes : L’Epreuve de Marivaux, en novembre, Romeo et Juliette de Shakespeare en février ainsi que le Misanthrope de Molière, en mars.

Photo : LucIdier

Les rendez-vous gratuits

Que cela soit en son sein, dans les foyers ou au café Côté Cour, ou en l’Eglise Notre-Dame de la Gloriette, le Théâtre de Caen propose cette année une cinquantaine de spectacles totalement gratuits.

Jazz

Le samedi après-midi à 17h, des concerts à découvrir dans les foyers du théâtre.

Jazz café

Le soir à 21h, le jazz des clubs s’écoute autour d’un verre dans une ambianc chaleureuse au café Côté Cour.

Musiques du monde

Le samedi à 17h, des rendez- vous musicaux avec toutes les cultures du monde, sans oublier la 19e Nuit des musiques et des cultures.

Chanson Côté Cour

Le soir à 21h, le café Côté Cour vibre au rythme de la nouvelle chanson française.

Auditions de la Maîtrise de Caen

Le samedi à 12h, à l’église Notre-Dame de la Gloriette, des concerts d’une demiheure pour apprécier le travail de la Maîtrise de Caen.

ABONNEMENTS Toutes ces petites choses à savoir

La présentation de la saison a lieu le lundi 17 septembre à 19h au théâtre de Caen, suivie d’un spectacle gratuit : Que ma joie demeure de et avec Alexandre Astier.

Abonnements

Pour les renouvellements :

• par correspondance à partir du samedi 1er septembre

• à la billetterie Côté Jardin, par téléphone et sur www.theatre.caen.fr à partir du samedi 6 octobre

Pour les nouveaux abonnements :

• par correspondance à partir du mardi 18 septembre

• à la billetterie Côté Jardin, par téléphone et sur www.theatre.caen.fr à partir du samedi 6 octobre Attention, la billetterie est fermée jusqu’au 31 août.

Contact. Théâtre de Caen Billetterie Côté Jardin, téléphone: 02.31.30.48.00.

Mail : billetterie@theatre. caen.fr. Et en ligne : www.theatre.caen.fr