Calvados. Neuf tables au palmarès du Michelin, un restaurant de Caen perd son étoile

C'est la bible rouge des gastronomes : le guide Michelin a révélé le lundi 27 janvier les tables étoilées de l'année. Un, deux ou trois macarons, selon les restaurants. Dans le Calvados, un établissement perd son unique étoile : celui de Stéphane Carbone, situé rue de Courtonne. Étoilé en 2009, il a conservé la récompense pendant dix années consécutives. "Assez pour constituer une constellation et satisfaire une vie entière", assure le chef sur la page Facebook du restaurant. Il rappelle son "goût pour le terroir, et surtout notre terroir normand". Stéphane Carbone en profite aussi pour pointer le revers de la médaille du guide Michelin : "C'est un grand soulagement de ne plus apparaître dans la tyrannie du jugement. J'ai toujours cuisiné pour mes clients, et pas pour un guide."

Le Calvados compte neuf tables étoilées, dont un deux-étoiles, le SaQuaNa, d'Alexandre Bourdas, à Honfleur. Ce palmarès 2020 est marqué en France par la rétrogradation du restaurant de Paul Bocuse, près de Lyon. Le guide Michelin attribue, par ailleurs, pour la première fois, trois étoiles à un chef japonais, Kei Kobayashi.

Les restaurants étoilés du Calvados :

- Le SaQuaNa à Honfleur**

- L'Initial à Caen*

- À contre sens à Caen*

- Ivan Vautier à Caen*

- Maximin Hellio à Deauville*

- L'Essentiel à Deauville*

- Le 1912 à Trouville*

- Le Pavé d'Auge à Beuvron-en-Auge*

- Le Château de Sully à Bayeux*