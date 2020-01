Caen. Qui était Nabil ? 

Nabil est le deuxième adolescent victime d'une agression mortelle dans le quartier de la Pierre-Heuzé dans les trois derniers mois. Âgé de 18 ans (le plus jeune d'une grande fratrie marocaine), il a été tué d'un coup de fusil le vendredi 24 janvier dans l'après-midi. 72 heures plus tard, l'émotion est toujours aussi vive dans la voix de ceux qui le connaissent dans le quartier.

Sportif et bien aimé des autres

Un commerçant du coin parle d'un "garçon gentil et très poli". À quelques centaines de mètres, un des éducateurs du club de football de l'ASPTT Caen, qui l'a eu sous sa responsabilité pendant quatre saisons, décrit Nabil comme quelqu'un de "joyeux, respectueux et attachant". Il a commencé à l'âge de 6 ans et a fait toutes ses classes sur les terrains de la Hache. La balle au pied, il était "aimé de tous ses coéquipiers. Il avait toujours la banane et aimait tripoter la balle même s'il n'écoutait pas toujours les consignes", explique Christophe Leroy, sous l'émotion. "Il adorait faire des bêtises d'enfant comme aller sonner chez les gens, mais il n'était pas engagé dans des affaires de drogue ou autre."