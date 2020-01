Le Havre. Municipales. Les habitants mitigés quant à un retour d'Édouard Philippe

À quelques centaines de mètres de l'hôtel de ville du Havre, chacun a son avis sur la question. Éducatrice de jeunes enfants dans une crèche, Hélène n'est pas contre un retour d'Édouard Philippe, lui qui est contesté à cause notamment de la réforme des retraites qu'il défend. "J'essaie de me dire que l'on ne doit pas mélanger la politique locale et la politique nationale. Jusqu'à présent, Édouard Philippe a quand même fait beaucoup pour la ville. Je ne suis pas très calée sur les bilans. Donc, s'il se présente, il faudrait que je creuse un peu plus la question." Pour Judicaël, un coiffeur que nous avons rencontré pendant sa pause cigarette, Édouard Philippe était plutôt dynamique quand il était maire du Havre entre octobre 2010 et mai 2017. Mais d'après lui, le temps et le contexte politique ne plaident pas en la faveur de l'actuel chef du gouvernement. "Personnellement, cela me paraît un peu tôt. Je ne vois pas comment on peut passer de Premier ministre à maire du Havre en un mois, surtout à un tel moment, avec la réforme des retraites qui divise."

Le vendredi 31 janvier, un meeting est prévu à la salle des fêtes François 1er au Havre pour lancer la campagne des municipales en présence notamment du Premier ministre, du maire LR Jean-Baptiste Gastinne, de la députée Agir Agnès Firmin Le Bodo et de la sénatrice LR Agnès Canayer, a indiqué M. Gastinne, confirmant des informations de presse. On saura donc si Édouard Philippe est tête de liste ou pas.