Meeting d'Athlétisme de Mondeville 2020. Romane Cruchon, locale et fidèle au rendez-vous

Du haut de ses 20 ans fraîchement fêtés, la sprinteuse de l'Entente Athlétique Mondeville/Hérouville/Troarn Romane Truchon sera l'une des locales de l'étape à surveiller lors du meeting d'athlétisme de Mondeville, samedi soir 1er février. Pour sa 4e participation, la coureuse normande sera en quête "d'une ambiance, de plaisir et de sensations," comme elle le confie, dans un contexte où "le résultat sera vraiment secondaire." Qu'à cela ne tienne et quand bien même elle a plus préparé son concours scolaire que sa saison, avec qui plus est en face d'elle, une concurrence toujours plus féroce, Romane Cruchon tâchera devant son public de se rapprocher de 7'73, son record obtenu au meeting en 2019. Et de se faire plaisir, surtout !