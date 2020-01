Caen. Un jeune homme meurt à la suite d'un coup de feu 

D'après nos confrères de La Manche Libre, un jeune homme est décédé vendredi 24 janvier après un coup de feu. "Vers 16 h 30, un coup de feu retentit dans le quartier de La Pierre-Heuzé, au Nord-Est de Caen. Un jeune homme est touché et s'écroule sur la pelouse devant un immeuble. Malgré l'intervention rapide sur place des pompiers et du SMUR, la victime, conduite dans un état critique au CHU, n'a pas survécu à sa blessure." Le 23 novembre 2019, un adolescent de 17 ans, avait déjà été tué dans le même quartier, avec une arme blanche. Sur la page Facebook du quartier de la Pierre Heuzé, il est indiqué qu'une cagnotte est mise en place dans les commerces du quartier, au centre socio-culturel et au Local jeunes, en soutien à la famille.