Caen. Football (Ligue 2) : Caen sonné dans les arrêts de jeu par Ajaccio

Le SM Caen retrouvait d'Ornano face au quatrième de Ligue 2, Ajaccio, ce vendredi 24 janvier pour le compte de la 21ème journée.

Le match

Benjamin Nivet au coup d'envoi, une minute d'applaudissement en hommage à Emiliano Sala disparu dans un accident d'avion il y a un an, voilà que le décor de la soirée est planté pour le SM Caen.

Le public Caennais chante en hommage a Emiliano Sala disparu il y a un an. 14ème minute comme le numéro qu'il portait au @SMCaen #football #ligue2 #sala pic.twitter.com/fb5kht46pw — Tendance Ouest 14 (@tendanceouest14) January 24, 2020

Ce sont les Caennais qui s'illustrent en premier sur une demi-volée d'Oniangué aux 25m (12'). Les "rouge et bleu" dominent globalement les débats mais se font quelques frayeurs défensives à l'image de Weber ou Mbengue. Les deux équipes sont bien en place mais les décisions de Mr Varela font monter la pression si bien que Jeannot voit rouge peu après la demi-heure de jeu (34'). Dans la foulée, réduit à 10 contre 11, Armougom est tout proche d'ouvrir le score suite à une belle ouverture de Deminguet sur Gioacchini. Avinel évite la sanction en sauvant le cuir sur sa ligne d'un geste acrobatique (37'). Les deux équipes sont quitte à la pause.

Youssouf tue le match d'une transversale rentrante

La seconde période démarre fort. Deminguet, dans la surface avait l'occasion d'ouvrir la marque (48') mais Youssouf, de l'autre côté, tente la demi-volée. Remy Riou réalise l'arrêt décisif (50'). La défense caennaise subit de plus en plus. Tramoni, d'un superbe contrôle porte-manteau élimine deux Caennais et trouve le poteau à 6m (58'). L'ACA pousse mais Riou réalise trois arrêts consécutifs de grande classe (72'). Dupraz joue le tout pour le tout en faisant entrer en jeu des profils offensifs. Sur une perte de balle de Rivierez plein axe, Caen a frôlé la punition mais Courtet manque le cadre (87'). Mais cette fois, dans les arrêts de jeu, Youssouf tue la rencontre d'un enroulé qui trompe Riou d'une transversale rentrante (92'). Caen est sonné.

Les buts

Caen : /

Ajaccio : Youssouf (92').

La fiche

Mi-temps : 0-0 / Score final : 0-1 / 10880 spectateurs

Caen : Riou, Yago, Armougom (Goncalves, 75'), Rivierez, Mbengue, Weber, Oniangué, Deminguet, Beka Beka (Moussaki, 82'), Gioacchini (Tchokounte, 80'), Jeannot (rouge, 34').

Ajaccio : Leroy, Diallo, Avinel, Huard, Coutadeur, Laci, Bayala, Courtet, Tramoni, Youssouf, El Idrissy (Cuypers, 45').