Musique. The Weeknd hors de contrôle dans Blinding Lights

Le chanteur The Weeknd nous propose un clip où il échappe à tout contrôle, tourné sous forme de court-métrage, très cinématographique. The Weeknd incarne un fou du volant qui ne semble pas avoir toute sa tête. La violence fait une nouvelle fois partie du clip, avec cette musique très rythmée. Il a encore changé de look, portant désormais la moustache.

Le single, utilisé dans une publicité pour une marque de voitures, est certifié single d'or en France.