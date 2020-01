Rouen. Des étudiants essaient d'inventer une balle de golf écolo

Il s'en perd des milliers, chaque jour, dans les lacs et les bosquets des parcours de golf du monde entier. Adrien Morin et Louis Roussel en savent quelque chose, eux qui ramassaient et revendaient des balles sur les greens de l'agglomération rouennaise. Alors, aujourd'hui étudiants à l'école UniLaSalle de Mont-Saint-Aignan, ils ont eu une révélation pour leur projet de création d'entreprise. "Une balle classique est composée principalement de caoutchouc d'origine pétrochimique et, autour, d'une peinture en polyuréthane. Ça met entre 500 et 1 000 ans à se dégrader", présente Pierre Delannée, qui s'est joint au projet avec Loann Evalet et Charles Cugnet. Ensemble, les cinq étudiants ont donc cherché à créer une alternative écologique.

Une balle en amidon de maïs

"Nous continuons les recherches. Pour être honnête, on est encore en plein développement", admet Louis Roussel. Mais les premiers tests sont déjà satisfaisants, avec une balle composée à plus de 95 % d'amidon de maïs. Le résultat ? "Pour le moment, la balle est un peu plus dure, donc les sensations ne sont pas encore les mêmes qu'avec une balle classique", précise Adrien Morin.

Pour trouver la formule parfaite, l'équipe doit encore tester quelques matériaux comme la pulpe de betterave et la fibre de lin. Avec toujours l'objectif de rendre la balle biodégradable en l'espace de quelques années. Grâce à divers concours, les cinq jeunes hommes estiment avoir déjà beaucoup appris. Pour les prochaines compétitions, ils veulent proposer un prototype définitif au mois de novembre. Ensuite, ils espèrent pouvoir commercialiser leurs balles, entre 3 et 5 €, pour rester dans les prix du marché. "Mais nous, nous proposerons quelque chose de meilleur pour l'environnement", apprécie Pierre Delannée.