Le Havre. Le Club HAC du mardi 21 janvier 2020 est disponible

Le cas brûlant du départ du buteur Zimbabwéen Tino Kadéwéré, le double match essentiel face à Troyes et Lens et l'épopée de Gonfreville-l'Orcher en Coupe de France ont alimenté les débats avec nos spécialistes, Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Marc Aubault (Courrier Cauchois).

Le Club HAC du mardi 21 janvier 2020 à écouter : ici

Le Havre-Troyes, match lundi 27 janvier à 20 h 45 au stade Océane