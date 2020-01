Cadeau. Le Hit de la Salle de Bains vous invite à fêter la Chandeleur

Le dimanche 2 février, ce sera la Chandeleur. L'occasion pour les gourmands de manger des crêpes en famille ou entre amis. Normandie Matin vous offre la possibilité de vivre ce moment avec encore plus de convivialité. Grâce à votre Crêpe Party Téfal, vous pourrez vous retrouver autour d'une table et faire jusqu'à six crêpes et pancakes en même temps.

Pour participer, envoyez SDB par SMS au 7 11 12 pour vous inscrire jusqu'à vendredi (2x65 centimes + coût d'un SMS).