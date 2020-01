Equeurdreville-Hainneville. Des sacs en tissu pour aider les animaux rescapés d'Australie

Alors que les incendies ont ravagé les terres australiennes, provoquant la mort d'au moins 28 personnes et de plus d'un milliard d'animaux, des petites mains ont décidé de se réunir à Cherbourg-en-Cotentin pour aider les bébés animaux orphelins et rescapés de cette catastrophe. Les kangourous, koalas, marsupiaux, chauve-souris blessés pourront se rétablir dans des sacs suspendus et réalisés en fibre végétale.

"Je me sentais tellement impuissante"

À l'origine, de cette initiative, Sandrine Lefebvre, couturière de métier au ministère de la Défense. "Je me sentais tellement impuissante devant mon écran, d'autant plus que ma fille travaille dans différentes fermes australiennes cette année. Ça m'a fait mal au cœur, alors j'ai voulu répondre à l'appel relayé par le parc australien de Carcassonne et par la maison Germaine Guérin de Toulouse sur les réseaux sociaux." Ni une, ni deux, le premier atelier a réuni une vingtaine de personnes en plus de volontaires qui ont donné des morceaux de tissu le samedi 11 janvier. Une quinzaine de sacs ont été fabriqués, sans compter les réalisations faites par les bénévoles qui ont assuré la relève chacun de leur côté.

Un prochain atelier aura lieu à 14 heures le samedi 25 janvier, au Patronage laïque d'Equeurdreville. Tout le monde est invité, même ceux qui ne savent pas coudre. "Ils peuvent aider à couper le tissu ou encore à trier les poches par taille pour faire gagner du temps aux associations", explique Sandrine Lefebvre. Quant aux pros des aiguilles, ils peuvent se munir d'une rallonge et d'une machine à coudre. Sandrine, qui est aussi la référente de la Manche du parc australien de Carcassonne, récupérera alors toutes les réalisations du nord-Cotentin afin de procéder à un seul et même envoi. Une solidarité qui va bien au-delà des frontières manchoises. "J'ai communiqué avec une Russe, avec une femme d'Amérique du Nord, avec une créatrice de Chalon-sur-Saône que je ne connaissais pas, mais la passion de la couture nous a réunies."

Le samedi 1er février, l'ensemble des pièces seront envoyées au parc animalier de Carcassonne et à la maison Germaine Guérin, basée à Toulouse, qui les renverront ensuite à différentes associations australiennes de protection des animaux. D'ici là, Sandrine Lefevbre cherche des entreprises prêtes à prendre en charge l'envoi de certains colis. Pour le moment, le Groupe Efinor de Beaumont-Hague a répondu présent. Elle invite aussi les particuliers qui le souhaitent à participer à faire don d'un colis prépayé d'un à trois kilos. Elle espère que l'élan de solidarité continuera sur cette belle lancée.