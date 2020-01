Bayeux. 2019 : un nombre de visiteurs historique dans les musées

C'est une année record pour la ville de Bayeux ! En 2019, les trois musées que sont le Musée mémorial de la bataille de Normandie, la Tapisserie et le Musée d'art et d'histoire ont enregistré un nombre historique de visiteurs qui a dépassé pour la première fois le demi-million (555 260 personnes au total). Le succès de la Tapisserie Game of Thrones, exposée de septembre à janvier qui a attiré 41 000 curieux n'est pas à exclure de ce résultat record. Au global, les musées de Bayeux enregistrent une hausse de 7 % du nombre de visiteurs par rapport à 2018. Les étrangers représentent 2/3 de la fréquentation globale, dont un fait marquant : le public britannique est moins nombreux que les Américains et Canadiens (+ 17,5 % pour le public nord-américain).