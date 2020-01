Bayeux. L'artiste Titus se livre à l'occasion du festival Graine de Mots

Titus se pose beaucoup de questions. C'est dans ses spectacles qu'il y répond, et le public peut le suivre dans ses réflexions. Dans Les dangers de la lecture, il prend le contre-pied de l'imaginaire collectif et expose pourquoi lire représente un danger… Pour prouver l'importance de cette passion. Un spectacle où il faut savoir lire mais surtout faire preuve de second degré.

Né au forceps deux mois après le terme, Titus était bien dans le ventre de sa mère. Un retard qu'il explique par une peur prénatale. De cette angoisse est né le spectacle J'entends battre ma peur. Un seul en scène au cours duquel il tente de décortiquer les processus de la peur, du trac et des angoisses, tout en offrant quelques astuces pour les surmonter.

Pour découvrir Titus et ses questions, rendez-vous le samedi 25 janvier à 15 heures, au 7 Lieux, et le dimanche 26 janvier, à l'Auditorium de Bayeux, à 16 heures, à l'occasion du Festival Graine de Mots.