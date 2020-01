Vire. Sursis pour l'urgentiste

Le 17 décembre dernier, un ancien médecin urgentiste de l'hôpital de Vire était jugé pour des faits remontant à 2012. L'homme avait tardé à prendre en charge un patient suicidaire et n'avait pas signalé sa fugue de l'hôpital. Celui-ci s'était jeté par la suite sous un train. Le parquet avait requis un an d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal correctionnel de Caen a rendu son délibéré vendredi 17 janvier et l'a condamné à dix mois avec sursis.