C'est la reprise du championnat pour l'équipe masculine du Oissel-Rouen Handball dans son championnat toujours serré de Nationale 2. Et cela reprend par une rencontre plus qu'importante pour les Rouennais qui recevront pour le compte de la 11e journée, les leaders du championnat que sont les Manchois du Patronage Laïque Granville, dimanche 26 janvier à 16h. Lourdement défaits 42-30 contre Hennebont-Lochrist lors de la précédente journée et actuels cinquième du classement de la poule 2 de National 2, les joueurs du Oissel-Rouen essayeront de retrouver le chemin de la victoire face à des Granvillais intouchables cette saison. Le défi est immense pour les Seino-Marins dans cette entrée d'année 2020.