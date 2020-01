Rouen. Moins nombreux, les manifestants restent déterminés

La mobilisation était en baisse, le jeudi 16 janvier, dans les rues de Rouen. Leurs chiffres respectifs divergent, mais la police et les syndicats étaient d'accord sur ce point, après une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Pour les autorités, 4 000 personnes composaient le cortège parti en fin de matinée du cours Clemenceau, quand les organisateurs en comptaient 10 000. Soit bien moins que les 7 000 et 30 000 annoncés le jeudi 9 janvier.

"On n'a pas le choix"

Pour autant, les opposants se montraient toujours aussi déterminés. "On a autre chose à faire, comme tout le monde ! Mais je pense que c'est utile, donc je continuerai à venir tant qu'il le faudra", assure Stéphane Marie, conducteur de fret. Plus loin dans le cortège, de nombreux enseignants rassemblés sous des banderoles aux couleurs de leurs établissements approuvent : "Si on ne se bat pas, on a forcément perdu ! De toute façon on n'a pas le choix, vu ce qu'on est en train de nous arracher. C'est impensable pour moi de prendre ma retraite avec une pension qui ne me permet pas de payer mon EHPAD", martèle Tanguy Calbrix.