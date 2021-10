Cadeau. La ville mystère belge découverte par un auditeur

Ce jeudi 16 janvier, notre Calvadosien tentait pour la première fois l'envoi d'un SMS pour un jeu qu'il venait d'entendre sur l'antenne de Tendance Ouest, le jeu "Cherchez, trouvez, gagnez". Vous notez les indices donnés à l'antenne pour mener l'enquête et découvrir une ville cachée. À la clé, un ou plusieurs cadeaux.

Martin, originaire de Clécy, a été sélectionné pour passer à l'antenne et a eu le nez fin pour mettre un nom sur la ville tant recherchée depuis plusieurs jours. Ce n'était pas une capitale, mais un endroit où il est possible de visiter un zoo et d'embarquer pour des croisières sur le fleuve qui la traverse. Vous étiez un certain nombre à poser vos recherches sur la Belgique ; c'était le bon pays.

Voici la réponse donnée ce jeudi midi, sur Tendance Ouest.

La ville mystère n'était pas en France, mais bien en Europe

Notre auditeur repart avec ses deux places pour applaudir la chanteuse et imitatrice Véronique Dicaire au Zénith de Caen, le samedi 26 janvier prochain. Il gagne aussi le robot multicuiseur Cookeo de chez Moulinex, d'une valeur de 159 € avec de nombreuses recettes déjà programmées pour régaler son entourage.

Dès à présent, écoutez Tom entre 9 heures et 13 heures, du lundi au vendredi, pour mener la nouvelle enquête et gagner de nouveaux cadeaux.