Cinéma. On connaît l'interprète de la chanson phare du nouveau James Bond !

C'est désormais officiel, la chanteuse américaine Billie Eilish, âgée d'à peine 18 ans, chantera la chanson phare de Mourir peut attendre, le 25e opus de la saga James Bond, attendu en salles en avril prochain. Celle qui succède à Sam Smith, au micro pour Spectre, a composé le morceau avec son frère Finneas.

Révélée en 2016, puis avec son premier album When we all fall asleep, where do we go?, sorti en mars 2019, et qui contient notamment le tube Bad guy, Billie Eilish devient la plus jeune artiste de l'histoire à écrire et à interpréter la chanson vedette d'un film de la saga 007. On ne sait pas encore quand le morceau sera dévoilé. La chanteuse a déclaré : "C'est fou de faire partie de ce projet de quelque manière que ce soit. Composer la chanson principale d'un film appartenant à une saga si légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise la plus cool qui ait jamais existé. Je suis encore sous le choc."

Le reste de la musique du film sera signé Hans Zimmer, à qui l'on doit notamment la bande originale de Pirates des Caraïbes.

Sortie de Mourir peut attendre, le 8 avril prochain dans l'hexagone.